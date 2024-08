Première sélection après l'Euro au milieu d'un été chahuté pour Tedesco

Le sélectionneur Domenico Tedesco dévoilera vendredi (10h30), à Tubize, sa liste des sélectionnés pour le premier rassemblement des Diables Rouges après l'Euro 2024 de football. Les Diables Rouges rencontreront Israël le 6 septembre à Debrecen, en Hongrie, et la France trois jours plus tard à Lyon.

Les sujets délicats ne manqueront pas ce vendredi au Centre National de Tubize: un Euro en demi-teinte, le retrait de Thibaut Courtois tant que Tedesco sera en place ou encore le licenciement du CEO Piet Vandendriessche et la probable non-reconduction du contrat de Frankie Vercauteren risquent de faire passer l'annonce de la sélection au second plan.

Une sélection en tout début de saison est toujours particulière, certains joueurs étant encore en manque de rythme. C'est le cas de Romelu Lukaku, qui vient tout juste de signer à Naples. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables n'a pas joué la moindre minute cette saison, ce qui pourrait inciter Tedesco à (r)appeler un attaquant supplémentaire ou à tester une nouvelle formule devant lors d'une des deux rencontres.

Le match à domicile contre Israël se jouera à Debrecen, en Hongrie, et à huis clos, car la Ville de Bruxelles et d'autres administrations locales contactées par l'Union belge n'ont pas jugé possible l'organisation de ce match "à très haut risque" sur leur territoire.