René Weiler: "Mes joueurs ont réalisé un exploit"

Les choses étaient pourtant mal embarquées pour les Genevois après l'exclusion d'Enzo Crivelli après cinq minutes de jeu pour avoir écrasé violemment ses crampons sur la cheville de Bryan Heynen. "L'équipe a joué un match de haut niveau en termes d'intensité et de solidarité et mes joueurs ont réalisé un exploit. Nous sommes assurés de jouer au moins la phase de poules de l'Europa League. C'est extraordinaire pour nous et le football suisse."

Menés deux fois au score, les joueurs du Servette ont su trouver les ressources pour revenir à deux reprises puis résister à la pression genkoise avant de se qualifier aux tirs au but. "Au niveau mental, nous avons livré un match d'un très haut niveau. Il faut aussi avoir un peu de chance. Lors des tirs au but, mes joueurs ont très bien tiré et ceux de Genk ont peut-être eu plus de pression en tirant devant leurs supporters. Toute l'équipe a été très forte et mérite cette qualification. Cela donne de la confiance pour la suite", a conclu Weiler.