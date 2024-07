Riccardo Calafiori quitte Bologne et rejoint Arsenal

Calafiori était arrivé à Bologne il y a un an. Avec le club italien, il a disputé 33 matches toutes compétitions confondues, inscrit deux buts et délivré cinq assists. Formé à l'AS Rome, c'est dans la capitale italienne qu'il avait débuté sa carrière, en août 2020. En janvier 2022, il avait été prêté à la Genoa avant de transiter, la saison suivante, au FC Bâle, sous la forme d'un transfert définitif.

"Nous avons identifié Riccardo dans le cadre de notre stratégie de recrutement de joueurs qui correspondent à notre profil et renforceront notre équipe pour rivaliser au plus haut niveau. À 22 ans, il apporte à la fois qualité et expérience. Il s'intégrera rapidement dans l'effectif d'Arsenal", a commenté Edu, le directeur sportif du club londonien.

"Riccardo a constamment démontré ses qualités pour son club et son pays. La saison dernière, il a été l'un des meilleurs joueurs de Serie A et a livré de solides performances avec l'Italie lors de l'Euro cet été. Mikel et nos entraîneurs sont impatients de commencer à travailler avec lui, et nous avons tous hâte de le voir porter notre maillot."