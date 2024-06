Ronald Koeman demande à ses joueurs d'être efficaces face à l'Autriche

Un point mardi soir serait suffisant pour permettre aux Pays-Bas de se qualifier parmi les deux premiers et d'éviter ainsi l'une des autres grandes nations au prochain tour (l'Espagne, le premier du groupe E de la Belgique ou le premier du groupe C). Koeman veut que son équipe se concentre pleinement sur ce match, après le partage vierge contre la France et la victoire contre la Pologne en ouverture (1-2).

"Nous devons nous concentrer sur un objectif et les joueurs doivent faire preuve d'une grande acuité pour faire les bons choix au bon moment", a déclaré Koeman lors de sa conférence de presse. "Nous devons être prudents, nous ne pouvons pas donner le ballon car l'Autriche va nous massacrer".