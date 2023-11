Ronny Deila est fatigué de parler de pression: "Cela fait partie de la vie de footballeur"

À propos de l'attitude de ses joueurs, Deila s'est d'abord dit très content. "Nous avons été organisés et n'avons pas concédé beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, nous avons joué avec plus de liberté, avons marqué et les joueurs ont montré leur qualité. La performance me satisfait pleinement."

Ronny Deila veut voir ses hommes plus libérés, tandis que les supporters réclament des résultats plus probants. "Tous les joueurs veulent prester, pour moi, pour le club. Le plus grand problème auquel nous faisons face, c'est qu'ils en veulent trop. Ils se sentent responsables pour tout. Dans ce genre de situation, il faut se détendre, s'amuser. Quand ils le font, comme à partir du premier but, on voit ce que cela donne."

Mais la question de la pression exaspère l'ancien T1 du Standard de Liège, à la longue. "Dans un club comme Bruges, la pression est permanente. Il faut savoir la gérer, la vie est comme ça", a-t-il lancé l'air contrarié. "Je ne suis pas stressé. La pression fait partie de la vie de footballeur! Il faut se détendre", a conclu Ronny Deila.