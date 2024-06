Rossi après la défaite hongroise: "Je suis l'entraîneur, j'en prends la responsabilité"

"La première mi-temps était très mauvaise sauf peut-être les sept voire huit premières minutes, on était trop passif. Contre ce genre d'équipe, à ce niveau, ça devient très difficile. Je ne veux pas pointer du doigt. Je suis l'entraîneur, j'en prends la responsabilité", a commenté Rossi après la rencontre.

"La Suisse a beaucoup d'expérience avec des joueurs de qualité sur le terrain et qui ont des attributs très physiques. Quand le score était de 2-1, on pressait très fort et on était proche d'un nouveau but de Varga. Mais ils ont utilisé cette expérience, ralenti le jeu et ont fait preuve d'intelligence. C'est une énorme frustration de concéder ce but en fin de match et de cette manière."