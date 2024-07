Saint-Trond recrute le défenseur algérien Zineddine Belaïd en provenance de l'USM Alger

"Zineddine est sur notre radar depuis un certain temps. À l'USM Alger et avec la sélection nationale, il a prouvé qu'il est un défenseur solide et fiable. Nous sommes donc fiers de son arrivée", a déclaré le directeur sportif André Pinto.

De son côté, Belaïd a exprimé son enthousiasme : "Je suis impatient de porter le maillot de Saint-Trond. Cette saison, j'avais pour ambition de faire le saut vers l'Europe et de me développer personnellement. Saint-Trond a vu passer de nombreux grands joueurs ces dernières années, et c'est donc la bonne étape dans ma carrière. J'ai hâte de passer une bonne saison avec mes nouveaux coéquipiers et de rendre nos supporters fiers."