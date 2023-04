Sans Courtois ni Hazard, le Real Madrid chute lourdement à Gérone

Malade, Thibaut Courtois a déclaré forfait à la dernière minute et les Madrilènes sentaient directement l'impact puisque les Catalans ouvraient le score rapidement via Taty Castellanos (12e, 1-0). Ce dernier s'offrait d'ailleurs un doublé douze minutes plus tard en envoyant un ballon entre les jambes d'Andriy Lunin, le remplaçant de Courtois (24e, 2-0). Vinicius Jr réduisait le score à la demi-heure de jeu (33e, 2-1).

Taty Castellanos se transformait en véritable bourreau du Real dès le retour des vestiaires en signant un triplé (46e, 3-1). La soirée de l'Argentin atteignait des sommets lorsqu'il inscrivait un quatrième but (62e, 4-1). Il s'agit du premier quadruplé encaissé par les Merengues depuis celui de Robert Lewandowski (joueur de Dortmund à l'époque) en 2013 lors de la demi-finale de Ligue des champions.