Scifo de retour à La Louvière comme "responsable du développement des talents" de la RAAL

Scifo, 58 ans, avait été formé à La Louvière entre 1973 et 1982, alors que le club s'appelait encore Royale Association Athlétique Louviéroise, avant de prendre la direction d'Anderlecht et d'entamer une carrière qui l'a mené aussi à l'Inter Milan, à Bordeaux, à Auxerre, au Torino, à Monaco et à Charleroi. Il compte 84 matchs et 18 buts avec l'équipe nationale. L'ancien meneur de jeu a aussi entraîné Charleroi, Tubize, Mouscron, Mons et les espoirs belges.

"Quel plaisir de revenir à la RAAL!", a commenté Scifo dans le communiqué du club. "C'est sur ces terres que tout a commencé pour moi. Même en quittant La Louvière à un très jeune âge, j'ai toujours eu cette fibre locale et je suivais le club, certes à distance. Revenir dans un projet, qui se veut sérieux et concret, dans de telles infrastructures et avec un nouveau stade en construction, c'est évidemment idéal. Je souhaite y amener mon expertise et mon expérience, afin que la RAAL progresse et évolue davantage."