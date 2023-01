Soulier d'Or - Simon Mignolet "fier de rejoindre les autres gardiens au palmarès"

(Belga) Simon Mignolet est devenu le 6e gardien à remporter le Soulier d'Or mercredi. Le gardien du Club de Bruges s'est imposé avec la plus grande différence de points de l'histoire. Avec 684 points, 451 points le séparent de son équipier danois Casper Nielsen, 2e avec 233 points.

Avant Mignolet, Michel Preud'homme (1987 et 1989), Jean-Marie Pfaff (1978), Christian Piot (1972), Fernand Boone (1967) et Jean Nicolay (1963) ont aussi remporté le Soulier d'Or. "Je savais que j'étais favori, mais je n'avais pas de contrôle sur les votants. Je suis fier d'avoir gagné et de rejoindre les autres gardiens au palmarès, surtout avec la plus grande différence de points de l'histoire", a confié Mignolet en conférence de presse. Ce 69e Gala du Soulier d'Or a mis les gardiens car c'est Nicky Evrard qui a remporté le Soulier d'Or féminin. "C'est fantastique et je suis très content pour Nicky. Cela montre que nous avons une bonne formation pour les gardiens en Belgique." Décisif dans l'obtention du 18e titre du Club Bruges en mai dernier, Mignolet s'est aussi illustré en Ligue des Champions cette saison. "Pour gagner le Soulier d'Or, vous devez tout faire pour rester dans l'esprit des votants. Pour cela, il faut répondre présent dans les grands rendez-vous. Pour moi, cela a été les playoffs et la Ligue des Champions." Le gardien de 34 ans espère que ce trophée individuel va désormais permettre au Club Bruges de se relancer. Les champions de Belgique occupent actuellement la 5e place en championnat. "Nous devons relever la tête et nous voulons enchaîner les victoires dans les prochaines semaines." (Belga)