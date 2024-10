Thibaut Courtois et Julie Biesmans inaugurent le onzième terrain Red Court à Bilzen

Lorsqu'on leur a proposé de devenir ambassadeurs pour ce terrain dans leur ville natale, ils n'ont pas hésité. "Si j'habitais encore à Bilzen, je pourrais entendre les footballeurs et les footballeuses présents sur le Red Court depuis mon jardin", confie Julie Biesmans. "Cela me ramène à mon enfance, lorsque jouer au football avec mes copains et copines était mon passe-temps favori. Désormais, chaque fois que je serai à Bilzen, je viendrai avec plaisir passer du bon temps sur le Red Court. Pour encourager les joueurs et joueuses, ou peut-être même pour taper dans un ballon."

Julie Biesmans et Thibaut Courtois ont tous deux commencé leur carrière au Bilzen VV. Courtois a ensuite joué à Genk et joue aujourd'hui au Real Madrid, tandis que Biesmans est passée par le Standard de Liège, Bristol City et le PSV, et évolue actuellement à Oud-Heverlee Louvain. Avec respectivement 104 et 102 sélections, Biesmans et Courtois sont parmi les joueurs les plus capés de l'équipe nationale belge.

Grâce au soutien de l'URBSFA, Proximus, Adidas et la Loterie Nationale, onze mini-terrains de football ont déjà été inaugurés à travers le pays. Bilzen devient ainsi la quatrième commune de la province du Limbourg à accueillir un Red Court.