Thibaut Courtois souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur au genou gauche

"On ne s'attend jamais à vivre une telle chose", a réagi Courtois sur les réseaux sociaux. "Mais il faut accepter la situation et tout faire pour la surmonter et revenir encore plus fort", a-t-il continué. "Merci à tous pour votre énergie, votre amour et vos encouragements, je vous assure que cela me motive à me rétablir le plus vite possible." a-t-il conclu.

Le gardien des Diables Rouges va manquer la suite de la campagne qualificative pour l'Euro 2024 en Allemagne avec cinq matches encore à disputer jusqu'au mois de novembre. En juin dernier, Courtois avait été au coeur d'une controverse avec les Diables Rouges en quittant le groupe avant le déplacement en Estonie. Le gardien aurait été mécontent de ne pas avoir été capitaine lors de la réception de l'Autriche quelques jours plus tôt.