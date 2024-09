Tottenham vient difficilement à bout de Norman Bassette et Coventry en Coupe de la Ligue

Norman Bassette et Coventry, équipe de deuxième division anglaise, ont frôlé l'exploit en Coupe de la Ligue contre Tottenham mais ont pris la porte en seizièmes de finale. Après avoir mené 1-0, Coventry a vu les Spurs s'imposer sur le fil dans les dernières minutes (1-2).

Bassette, titulaire pour Coventry, a livré une excellente prestation face à Tottenham. Avant la pause, le jeune attaquant belge de 19 ans a tenté sa chance suite à une action en solitaire. Après l'heure de jeu, il a délivré une passe décisive pour l'ouverture du score de Brandon Thomas-Asante à la 63e minute.

Il a été remplacé vingt minutes avant la fin du match, et a assisté depuis le banc à l'égalisation de Djed Spence (88e) et au but salvateur de Brennan Johnson (90+2), renversant ainsi la situation en faveur de Tottenham.