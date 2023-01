Toulouse envoie Strasbourg et Matz Sels dans la zone rouge

(Belga) Alors qu'il n'avait perdu aucun de ses dix derniers matchs de championnat face à Toulouse, le Racing Strasbourg s'est incliné 1-2 dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 dimanche. Chez les Alsaciens, Matz Sels était bien dans le but tandis que le Téfécé n'a pu compter sur Brecht Dejaegere, suspendu. Au classement, Toulouse se hisse en 10e position (26 points) alors que Strasbourg se retrouve dans la zone rouge (15 points, 17e).

Toulouse a commis de grosses erreurs en défense et s'il n'a pas profité de la mauvaise relance plein axe de Branco van den Boomen (8e), Kevin Gameiro a signé son septième but de la saison sur une prise de balle manquée du défenseur toulousain Anthony Rouault (20e, 1-0). Mais sur centre venu de la droite mal dégagé par la défense visitée, Thijs Dallinga a fusillé Sels du droit.(25e, 1-1). A la reprise, l'attaquant néerlandais, arrivé l'été dernier en provenance de l'Excelsior Rotterdam, a signé son premier doublé en Ligue 1 (51e, 1-2). S'il s'est lancé résolument à la poursuite du partage, le Racing a peu inquiété les Violets. En plus, Gamerio s'est fait exclure en fin de rencontre (90e+4). Tenu en échec par le FC Nantes 0-0), Clermont n'a pas aligné une quatrième victoire d'affilée. Aligné sur le flanc gauche d'une défense clermontoise à trois, Maximiliano Caufriez a écopé d'une carte jaune pour s'être chamaillé avec Moussa Sissoko (11e). En première période, les deux équipes se sont tenues de près, mais Clermont a hérité d'une belle occasion lorsque Muhammed Cham, servi dans la surface, a vu son tir dévié sur le poteau (38e). Clermont est resté à l'offensive, mais Nantes a tenu bon et a aligné une cinquième clean sheet consécutive. Clermont est 8e (29 points) et Nantes 13e (22 points). (Belga)