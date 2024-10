Tristan Degreef et Theo Leoni titulaires face à la Real Sociedad

Tristan Degreef et Theo Leoni débuteront tous les deux la rencontre d'Europa League d'Anderlecht face à la Real Sociedad, jeudi à 18h45. Les deux milieux de terrain ont été alignés par David Hubert pour la 2e journée de la phase de ligue, l'entraîneur ayant effectué cinq changements par rapport à l'équipe qui a débuté samedi en championnat face à Dender (1-1).

Colin Coosemans est confirmé dans les buts, avec l'habituel duo défensif central de Jan-Carlo Simic et Mathias 'Zanka' Jorgensen. Moussa N'Diaye reste titulaire sur le côté gauche de l'arrière-garde, tandis que Thomas Foket occupera le poste de latéral droit à la place de Killian Sardella.

Le milieu de terrain est largement remanié puisque Yari Verscharen est relégué sur le banc et que Leander Dendoncker, malade, n'était pas du voyage au Pays basque. Cela profite à Mats Rits et Theo Leoni, qui protègeront les arrières de Mario Stroeykens dans son rôle plus avancé.