"Un début de rêve" pour Carvajal

Le latéral droit Dani Carvajal a estimé samedi que la victoire éclatante de l'Espagne face à la Croatie (3-0) pour ce premier choc de l'Euro 2024 et son but ressemblaient à "un début d'un rêve".

"Je suis heureux de ce début de phase finale et de marquer en plus, c'est un début de rêve", a déclaré le joueur du Real Madrid, qui a marqué le troisième but espagnol juste avant la mi-temps.

A Berlin, les Espagnols ont surclassé les Croates, décevants pour ce premier choc de l'Euro-2024. "On a fait notre travail le mieux possible, c'est vrai qu'on se fait confiance, mais on a concédé plus (d'occasions) qu'on ne devrait si on veut aller loin", a tempéré Carvajal en zone mixte, buteur.