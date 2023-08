Un nouveau format à 16 équipes pour une saison 2023-2024 qui débute vendredi

Par rapport à la saison dernière, le nombre d'équipes passe de 12 à 16. Seraing, Ostende et Zulte Waregem ont fait la bascule depuis la Jupiler Pro League, le Patro Eisden, le RFC Liège et les Francs Borains sont les trois promus tandis que les équipes U23 d'Anderlecht, du Standard, du Club Bruges et de Genk sont toujours présentes à l'inverse du RWDM, promu en Jupiler Pro League, et de Virton, relégué en Nationale 1.

Parmi les forces en présence, Beveren, deuxième derrière le RWDM la saison dernière, est pointé comme le grand favori pour le titre tandis que Zulte Waregem et Ostende auront à coeur de rapidement faire l'ascenseur.

La première journée débute vendredi à 20h00 avec deux rencontres: RSCA Futures-Beerschot et Seraing-SL16 FC. Samedi, le Lierse se rend au Club NXT à 16h00 et à 20h00, le RFC Liège et le Patro Eisden feront leur entrée en accueillant respectivement Dender et Deinze. Trois rencontres seront encore au programme dimanche avec Jong Genk-Beveren (13h30), Ostende-Lommel (16h00) et Zulte Waregem-Francs Borains (19h15).