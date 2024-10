Un triplé et deux passes décisives pour Lionel Messi avec l'Argentine

Lionel Messi, en grande forme, a signé un triplé, agrémenté de deux passes décisives, mardi à Buenos Aires, s'imposant comme le principal artisan de la large victoire de l'Argentine contre la Bolivie 6-0, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le champion du monde 2022 a frappé trois fois (19e, 84e, 86e) et délivré deux offrandes à Lautaro Martinez (43e) puis à Julian Alvarez (45+3), face à des Boliviens largement privés du ballon et peu dangereux.

Recruté le mois dernier, l'ex-entraîneur de Tottenham, du Paris SG et de Chelsea avait débuté par une victoire 2-0 en amical contre le Panama il y a quatre jours à Austin (Texas).

Mais, avec le Mexique, l'adversaire était plus coriace, et les États-Unis ont encaissé deux buts - un par mi-temps - signés de l'avant-centre de Fulham Raul Jimenez (22e) et d'un autre attaquant, César Huerta, à la 49e.