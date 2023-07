Vanhaezebrouck ne veut pas trébucher contre Zilina: "Pas de filet de sécurité"

"Nous avons eu une préparation de quatre semaines et demie", a expliqué HVH mercredi lors du traditionnel point presse de la veille du match au stade de Gand. "Tout le monde n'est pas prêt dans mon groupe, certains sont arrivés plus tard, mais tout le monde est en forme, sauf Laurent Depoitre (qui se remet d'une grave blessure au tendon d'Achille, ndlr). C'est une chance et c'est nécessaire. Surtout dans les tours préliminaires de la Confrence League, où c'est simple : on entre ou on sort. Il n'y a pas de filet de sécurité. Nous devons survivre à trois tours préliminaires pour atteindre la phase de groupes, ce qui est un objectif absolu."

La recrue Ismaël Kandouss, arrivé il y a quinze jours en provenance de l'Union, n'est pas encore prêt à jouer 90 minutes. "Il a commencé beaucoup plus tard que les autres et ne s'entraîne que depuis quinze jours", explique le T1 gantois. "Il sera sur le banc demain. Il est possible qu'il soit remplaçant pour une durée limitée".