Vanzeir et les Red Bulls partagent à Montréal, Benteke et DC United s'inclinent à Atlanta

Dante Vanzeir et les New York Red Bulls ont récolté un point en déplacement au Canada chez le CF Montréal (2-2), mercredi en MLS, la ligue nord-américaine de football. De leur côté, Christian Benteke et DC United ont été battus par Atlanta United (0-1).

Titulaire, Vanzeir a vu les siens accumuler un retard de deux buts avant le repos à cause d'Ibrahim Sanusi (11e) et Kwadwo Opoku (40e). Le réveil tardif de New York ne les a pas empêchés d'égaliser, d'abord avec un but de Wikelman Carmona (61e) puis avec un autre de Julian Hall (88e).

Vanzeir a joué un rôle dans la construction du premier but, mais il n'a plus marqué au cours des 8 derniers matchs. Il compte 2 réalisations en 17 rencontres de championnat cette saison. Ses Red Bulls sont 3e de la Conférence Est avec 31 points en 19 matchs.