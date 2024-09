Vincent Kompany "impatient" d'affronter le champion Leverkusen avec le Bayern Munich

Samedi (18h30), le Bayern Munich reçoit le Bayer Leverkusen lors de la 5e journée de Bundesliga. Avant ce choc, l'équipe de Vincent Kompany affiche un sans-faute en ce début de saison avec quatre victoires consécutives et pourrait, en cas de succès, prendre six points d'avance sur le champion en titre au classement.

"C'est agréable de voir tout le monde attendre ce match avec impatience. Bien sûr, ce sera une rencontre importante contre la meilleure équipe des douze derniers mois", a déclaré Kompany lors d'une conférence de presse vendredi. "Ce ne sera pas facile. Nous voulons nous tester contre un bon adversaire. Le Bayern est toujours le favori. Nous sommes impatients de jouer contre les champions."

Le Bayer Leverkusen avait impressionné la saison dernière en s'offrant le doublé en Allemagne et en atteignant la finale de l'Europa League. Cette saison, l'équipe de Xabi Alonso semble plus vulnérable, surtout en défense, ayant déjà encaissé neuf buts en quatre matchs de championnat. "L'an dernier, ils ont réalisé quelque chose de spécial", a reconnu l'ancien T1 d'Anderlecht. "C'était intéressant à voir et c'est ce qui rend ce sport si passionnant. Nous jouons contre une équipe qui a fait quelque chose d'exceptionnel l'année dernière."