Westerlo bat l'Union après un match fou et reprend la tête avec un maximum de 9 points

Westerlo a ensuite retourné la rencontre en trois minutes. Dogucan Haspolat a d'abord égalisé d'un superbe coup-franc direct, pleine lucarne, trompant la vigilance d'Anthony Moris au premier poteau (14e, 1-1). Les Campinois ont ensuite doublé la mise, après un centre de Lucas Stassin adressé à Adedire Mebude, qui n'avait plus qu'à pousser le cuir dans le but (17e, 2-1).

Ce sont pourtant les Saint-Gillois qui ont ouvert le score via Kevin Rodriguez, sur corner, qui, à l'aide du poteau, a trompé Sinan Bolat (5e, 0-1).

Les hommes de Timmy Simons ont même triplé la mise après un beau mouvement et une passe de Nicolas Madsen, déviée par Koki Machida, pour Allahyar Sayyadmanesh, qui a terminé l'action et porté la marque à la pause à 3-1 (32e).

À la sortie des vestiaires, Moris s'est illustré pour garder l'équipe dans le match (48e) mais ce n'était que partie remise, Bryan Reynolds (54e) ajoutant un quatrième but campinois.

Les Bruxellois se sont redonnés de l'espoir en réduisant l'écart à deux reprises, d'abord via Fosseini (71e), qui ponctuait une superbe action individuelle de Cameron Puertas, puis via Promise David Akinpelu (90+3e). Le réveil était trop tardif pour les hommes de 'Poco' et les trois points sont revenus aux Campinois qui ont aussi frappé le cadre à deux reprises.