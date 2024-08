Westerlo peut bénéficier du week-end de repos des clubs européens pour reprendre la tête

La 5e journée de Jupiler Pro League présente ce week-end un programme allégé, sans les clubs impliqués dans des qualifications européennes jeudi. Le Cercle de Bruges (12e, 4 points) et la Gantoise (7e, 6 points), qui devaient s'affronter, et le leader Anderlecht (10 points), qui devait recevoir Genk (5e, 7 points), bénéficient en effet d'une semaine de répit. Il s'agira d'une occasion pour les autres de grappiller quelques rangs au classement.

À 20h45, l'Antwerp (6e, 6 points) espérer retrouver une dynamique positive après deux victoires et deux défaites, en accueillant des Malinois (14e, 2 points) à la peine, loin de leur forme de la saison dernière.

Dimanche (13h30), le surprenant promu Dender (3e, 8 points) fera face aux champions en titre du Club de Bruges (13e, 4 points). Conquérant, Vincent Euvrard peut croire en ses troupes face à un Club qui tarde à démarrer et vient seulement de décrocher sa première victoire de la saison contre l'Antwerp (1-0).

La lanterne rouge trudonnaire (16e, 1 point) et l'Union Saint-Gilloise (4e, 7 points) s'affronteront à 16h00. Saint-Trond est la plus mauvaise défense de Jupiler Pro League avec 14 buts concédés. Les Bruxellois pourraient exploiter ses brèches.

Les deux dernières rencontres opposeront le Standard (11e, 5 points) au Beerschot (15e, 1 point) à 18h30 et Charleroi (8e, 6 points) à Courtrai (9e, 6 points) à 19h15. Dans les cages, le Standard s'est appuyé sur un Epolo héroïque, qui n'a laissé passer qu'un but en quatre matchs, mais sa timide attaque (1 but) demeure la moins productive de Belgique.