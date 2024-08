Westerlo s'impose à Malines et conforte sa place de leader avec un bilan de six sur six

Les Campinois pensaient plier la rencontre dans les dix dernières minutes, en inscrivant un troisième but via Josimar Alcocer (79e), rentré au jeu à la 66e minute.

Au classement, Westerlo dépasse l'Union Saint-Gilloise, victorieuse du Beerschot vendredi soir 3-1, et prend la tête de la Jupiler Pro League avec un bilan parfait de six points sur six après deux journées. Malines reste bloqué à une seule unité, après son partage la semaine dernière face au Club de Bruges. L'Antwerp et Anderlecht, qui s'affrontent dimanche (13h30), ainsi que la Gantoise, qui reçoit Dender, également dimanche (19h15), ont tous l'occasion, en cas de victoire, de rejoindre les hommes de Timmy Simons en tête du classement.

La deuxième journée de Jupiler Pro League se poursuivra samedi avec Louvain qui recevra Genk (18h15) et Saint-Trond qui accueillera Charleroi (20h45).