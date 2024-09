Willem II s'impose avec un but de Vaesen, De Ketelaere marque pour l'Atalanta

Aux Pays-Bas, Willem II et sa colonie belge (Mickaël Tirpan, Sandra Cisse, Kyan Vaessen titulaires, Rob Nizet et Boris Lambert sur le banc) affrontaient Waalwijk où Chris Lokesa et Dario Van den Buijs étaient dans le onze de départ. Willem II s'est imposé 3-0.

Vaessen a inscrit le premier but de la rencontre, sur penalty (9e). Ringo Meerveld (30e, 2-0) et Roshon Van Ejima (52e, 3-0 contre son camp) ont ensuite alourdi la marque. Mickaël Tirpan a joué 64 minutes et a été remplacé par Boris Lambert. Cisse et Vaessen ont quitté la pelouse à la 80e. À Waalwijk, Lokesa et Van den Buijs ont joué tout le match.

En Premier League, Arsenal se déplaçait à Tottenham. Les Gunners, avec Leandro Trossard titulaire, se sont imposés 0-1 dans le derby londonien. Gabriel Martinelli a inscrit l'unique but de la rencontre (64e). Trossard est resté 80 minutes sur la pelouse avant de céder sa place.