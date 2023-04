Xabi Alonso, coach de Leverkusen: "Nous avons joué avec sérieux et concentration"

"Pouvoir fêter notre qualification dans une telle ambiance et en communion avec nos supporters, c'est ce qu'on aime aussi dans le football. Nous sommes ravis d'avoir la chance de poursuivre notre aventure européenne", a déclaré Alonso en conférence de presse.

À 0-3, le Bayer a pensé filer vers une fin de match de tranquille mais a connu une période de turbulence après la réduction du score par Casper Terho. "Après le troisième but, l'Union a poussé et nous avons perdu le fil. Néanmoins, nous avons joué avec sérieux et concentration. Je trouve que nous avons bien géré le match, sans commettre d'erreurs."