Youri Tielemans veut "retenir" le "beau visage" des Diables durant ce camp

Malgré le bilan d'un point sur six contre l'Italie et la France, Youri Tielemans veut "retenir" le "beau visage" affiché par les Diables Rouges sur ce camp d'octobre.

Trois jours après le partage contre l'Italie (2-2), la Belgique a été battue 1-2 lundi au stade Roi Baudouin par une équipe de France plus efficace. "Nous avons bien joué et on s'est créé des occasions. Nous aurions dû être plus juste dans le dernier geste ou à la finition. Il nous a manqué ce brin de réussite mais nous avons livré une prestation très positive", a déclaré Tielemans qui a manqué un penalty à 0-0. "J'étais désigné et je l'ai raté, c'est comme ça."

À l'exception des "30-40 premières minutes en Italie", le capitaine en l'absence de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku tire un bilan positif des deux matches. "Si on ne regarde que les points, le bilan est négatif. Mais au niveau de la prestation, je trouve que nous avons montré un beau visage offensivement et défensivement en tant que groupe. C'est ce qu'on doit retenir."