Youssef Challouk arrive en prêt à Zulte Waregem

Le joueur de 29 ans, qui a précédemment évolué pour Rupel Boom, Heist et Deinze avant de rejoindre Courtrai, a été prêté au RWDM lors de la saison 2022-2023. Il a aidé le club bruxellois à remonter en Jupiler Pro League avec six buts et dix passes décisives, et a même été nommé pour le trophée de Joueur de l'Année en Challenger Pro League. Challouk semblait prêt à relancer sa carrière avec Courtrai, mais en août dernier, il a subi une rupture du ligament croisé antérieur, ce qui l'a tenu à l'écart pendant toute la saison.

"Je joue dans la région depuis un certain temps et on sent que Zulte Waregem est un club professionnel et chaleureux. J'ai acquis pas mal d'expérience en Challenger Pro League et j'espère que cela pourra aider le Essevee cette saison", a réagi Challouk.