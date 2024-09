Zeno Debast se sent "prêt" à prendre la place de titulaire en défense

Zeno Debast fait partie des candidats à la place libérée par Jan Vertonghen, qui a pris sa retraite internationale, dans l'axe de la défense des Diables Rouges. Le défenseur du Sporting Portugal se sent "prêt" à jouer lors des matches contre Israël, vendredi, et en France, lundi, en Ligue des Nations.

Debast avait profité d'une blessure de Vertonghen pour être titulaire contre la Slovaquie à l'Euro. Il avait ensuite encore bénéficié de 13 minutes contre la Roumanie. "Je suis reconnaissant pour les minutes que j'ai reçues", a déclaré Debast mercredi en conférence de presse. "Je pense m'en être bien sorti contre la Slovaquie même si j'aurais aimé gagner le match (défaite 0-1, ndlr.). J'avais dû un peu m'adapter en jouant sur le côté gauche mais je suis prêt à le refaire."

Si Wout Faes semble indéboulonnable, Domenico Tedesco n'a pas encore fait son choix quant au remplaçant de Vertonghen. L'occasion pour le joueur de 20 ans de s'installer définitivement dans le onze. "Il y a beaucoup de défenseurs qui sont prêts à jouer. Même si je n'ai eu beaucoup de temps de jeu en club, je me sens prêt et je suis bien préparé. Le coach a beaucoup d'options et c'est lui qui tranchera."