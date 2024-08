Arnaud Mengal 5e en finale de l'Euro sprint, Erwin Vanderplancken 10e à Balikesir

Les trois triathlètes belges s'étaient qualifiés vendredi parmi les 30 meilleurs triathlètes en se classant parmi les 10 premiers de leurs demi-finales. Le Brainois Mengal avait fini 9e de la 3e série tandis que Vanderplancken et De Dobbelaere s'étaient classés respectivement 8e et 10e de la première demie. Adrien Deharre, 12e de la 3e série, et Wout Ghilens, 25e de la 2e, ont été éliminés.

En finale, Mengal a parcouru les 260 m de natation, 6,9 km à vélo et 1,8 km à pied en 17:59, à 5 secondes du vainqueur italien Azzano (17:54). Ce dernier a battu au sprint son compatriote Euan De Nigro (17:55), 2e, et le Suisse Maxime Fluri (17:57).