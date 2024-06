Athlétisme: Lavillenie dit adieu aux Jeux de Paris

Le quintuple médaillé mondial (de 2009 à 2017) et triple champion d'Europe (2010, 2012 et 2014) savait depuis qu'il avait décidé de se faire opérer au niveau des ischio-jambiers en septembre dernier qu'une course contre-la-montre l'attendrait à son retour à la compétition à la fin du printemps, à peine plus de deux mois avant la grand-messe olympique.

Le concours des Championnats de France était son septième depuis sa reprise le 22 mai. Il l'a abordé avec deux zéros pointés en trois concours (Le Bourget et Toulouse).

Car après une remise en action plutôt prometteuse, avec ses deuxième et troisième concours achevés au-delà des 5,70 m, la situation s'est encore corsée pour Lavillenie, quand sa cuisse s'est mise à grincer en pleine montée en puissance au début du mois.