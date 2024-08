Athlétisme: McLaughlin-Levrone, après les angoisses, l'envol du "papillon"

Partager:

Martin BERNETTI L'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, prodige de la piste, a surmonté ses angoisses de toujours pour devenir une légende de l'athlétisme, avec un nouveau titre olympique assorti d'un record du monde du 400 m haies jeudi à Paris. Trois ans et quatre jours après avoir ébloui à Tokyo les Jeux olympiques de façon similaire (titre olympique et record du monde), McLaughlin-Levrone a volé sur la piste violette du Stade de France au lendemain de son 25e anniversaire, repoussant un peu plus les limites de son sport.

L'Américaine a amélioré pour la 6e fois en trois ans le record du monde, qu'elle a porté de 52 sec 16 (par Dalilah Muhammad en 2019) à 50 sec 37, un bond qui semblait impossible. Son dernier record datait du mois de juin aux sélections olympiques américaines (50.65). Au passage, elle a conquis trois titres olympiques (400 m haies et relais 4x400 m en 2021) et trois titres mondiaux (400 m haies en 2022, 4x400 m en 2019 et 2022). La gloire sur la piste était promise depuis le plus jeune âge à cette perle de l'athlétisme, recordwoman du monde dans toutes les catégories d'âge, dont les parents étaient athlètes, ainsi que les trois frères et soeur.

"Il est impossible de s'appeler McLaughlin et de ne pas faire de compétition sur une piste", écrit-elle dans sa biographie "Far Beyond Gold" (Bien au-delà de l'Or), parue en début d'année. - "Comme un papillon" - Jewel SAMAD Dans le livre, elle révèle avoir été victime d'angoisses violentes et chroniques depuis sa tendre enfance, qu'elle estime avoir réussi à contrôler ces dernières années grâce à sa foi. En 2016, elle avait réussi à se qualifier pour les Jeux de Rio juste avant ses 17 ans, devenant la plus jeune américaine sélectionnée en athlétisme depuis 1972.