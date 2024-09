Athlétisme: Richardson s'offre Alfred à Zurich, la pluie sape les espoirs de records

La pluie en début de soirée puis le froid ont sapé jeudi soir les espoirs de grands records lors du meeting de Zurich, quand même marqué par des duels de haute volée en sprint et les victoires de Sha'Carri Richardson et de Letsile Tebogo.

Le 200 m masculin offrait aussi un duel entre les deux premiers des JO, le Botswanais Letsile Tebogo et l'Américain Kenny Bednarek. Mais sans revanche puisque Tebogo a continué sa série de victoires de prestige en coupant la ligne en 19 sec 55, deux centièmes plus vite que Bednarek.

"Mon corps était brisé après la course d'hier et il faisait froid", a expliqué Duplantis, quand même vainqueur du concours même si c'est la première fois de l'été qu'il ne passe pas six mètres (hors qualifications)

Mercredi, le recordman du monde suédois (6,26 m) avait remporté un 100 m exhibition face au recordman du monde du 400 m haies, le Norvégien Karsten Warholm, un défi que les deux amis s'étaient lancé l'année dernière.

Le Suédois a gagné (10.37) et en guise de gage, le Norvégien a dû effectuer un "Walk of Shame" sur la piste avec un maillot suédois sur les épaules.

- Chebet et Ingebrigtsen ratent les records -

En demi-fond, la double championne olympique kényane Beatrice Chebet (5.000 m, 10.000 m) visait à Zurich le record du monde du 5.000 m (14:00.21).

Aidée jusqu'à la mi-course par une lièvre, elle a ensuite tenté de s'accrocher aux lumières de la "wavelight" en bord de piste mais elle a progressivement lâché le rythme pour finir en 14 min 09 sec 52.

"La météo n'était pas bonne pour une record du monde", a réagi Chebet. "Je l'ai manqué et je pense que c'est à cause des conditions, et ma lièvre a lâché plus tôt que prévu."

Sur 1500 m hommes, la "wavelight" indiquait également l'allure du record du monde mais là encore, personne n'a réussi à la suivre.

La course ressemblait pourtant à une grande explication entre les médaillés olympiques - l'Américain Cole Hocker, le Britannique Josh Kerr et Yared Nuguse - et le 4e Jakob Ingebrigtsen, éjecté du podium à Paris où il était pourtant favori.

Ingebrigtsen, malade la semaine dernière après avoir battu le record du monde du 3.000 m, a suivi dans un premier temps l'allure du record (3:26.00) mais a finalement lâché et s'est fait doubler dans les derniers mètres par Yuguse, vainqueur en 3 min 29 sec 21 (3:29.52 pour Ingebrigtsen).