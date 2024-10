"Aucun rôle ne m'a été promis", explique Toumani Camara à l'aube de sa deuxième saison

L'été a été plus que bénéfique au Bruxellois, qui est revenu avec "cinq kilos de muscle" en plus, avec un meilleur tir et un esprit libéré. La ligne ne change pas, toutefois. "Ce sera le même Toumani avec la même énergie mais avec plus de maturité, de confiance et d'expérience", a-t-il annoncé en conférence de presse virtuelle dimanche. "La prise de poids a été une précaution, avec l'objectif de devenir plus fort et m'endurcir. Je devais améliorer aussi mon tir et mes décisions. Tous les aspects de mon jeu ont progressé."

Pendant l'intersaison, Camara a profité du temps qui lui a manqué l'année dernière. "J'ai pu travailler sur mon corps et sur mon jeu. J'avais énormément de choses à gérer la saison dernière, avec un stress qui y était lié. Désormais, je suis plus calme et je peux me concentrer sur l'important."