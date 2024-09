Basket: Maledon au rebond à la maison en Elite

Quatre ans après l'avoir quittée pour la NBA, le meneur international français Théo Maledon (23 ans) revient à l'Asvel pour rebondir en championnat de France et en Euroligue avec l'espoir de retrouver un jour l'Amérique.

"Le retour en Europe était le plus judicieux pour y jouer l'Euroligue qui est la deuxième ligue au monde. Et retrouver l'Asvel, que je connais très bien et beaucoup de monde, a joué bien sûr", poursuit-il.

Maledon (1,93 m, 23 sél.) avait rejoint le club villeurbannais présidé par Tony Parker en 2017 en sortant du Pôle France de l'Insep et avec un titre de champion d'Europe U16 avec l'équipe de France.

Dès l'année de ses dix-huit ans, il avait intégré l'effectif professionnel, alors sous la direction du Monténégrin Zvezdan Mitrovic.