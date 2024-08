Ben Broeders éliminé en qualifications du saut à la perche : "Tout me donnait des crampes"

D'habitude, il ne montre pas d'émotions, mais samedi au Stade de France, Broeders s'est présenté à l'interview avec les larmes aux yeux. "J'ai traversé tellement de choses pour vivre cela. Ce n'est pas agréable", a-t-il déclaré avec émotion. Ce n'est pas sa technique de saut mais sa forme physique qui l'a déçu. "Mes mollets, mes hanches, j'avais des crampes partout", a-t-il expliqué.

Broeders a passé des barres à 5m40 et 5m60, alors qu'il fallait au moins 5m70 pour atteindre la finale. "Tout se passait bien, jusqu'à ce que tout s'arrête soudainement", se souvient-il. "A 5m40, ça allait encore bien, à 5m60 les crampes commençaient déjà à arriver. Et à 5m70, cela n'allait vraiment plus. Ma première tentative ne ressemblait à rien et ensuite, je n'ai pas réussi à refaire des courses d'élan correctes. Il ne fallait pas tellement plus que 5m60. Cela fait mal."