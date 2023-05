Bernard Lapasset, figure du rugby et du sport français, est mort

"La France perd avec le décès de Bernard Lapasset un grand amoureux du sport et l'un de ses meilleurs ambassadeurs historiques", a réagi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, après l'annonce de son décès à l'âge de 75 ans par la FFR, confirmé à l'AFP par la famille.

Patron du rugby français puis mondial, artisan de la Coupe du monde 2007 et des Jeux olympiques 2024 de Paris, Bernard Lapasset est décédé dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'une longue maladie, après une vie entièrement vouée au sport.

La Ligue nationale de rugby s'est également joint à l'hommage en invitant dans un communiqué le monde du ballon oval à observer "une minute d'applaudissements (..) sur tous les terrains" ce week-end à l'occasion de la la 24ème journée de Top 14 et de la 30ème journée de Pro D2.

"Bernard Lapasset a consacré sa vie au rugby, tant en tant que joueur, entraîneur, dirigeant que comme ambassadeur. Son impact sur le développement et la promotion du rugby en France et dans le monde entier est indéniable", s'est émue la FFR dans un communiqué qui qualifie son ancien homme fort de "dirigeant éminent du sport français des dernières décennies".

Tour à tour président de la Fédération française de rugby de 1991 à 2008 puis de l'International Rugby Board (IRB), la Fédération internationale (aujourd'hui World Rugby), jusqu'en 2016, avant de co-présider le comité de candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Lapasset a été au coeur du sport français pendant plus de trente ans.

"Tout au long de son mandat, sa passion et son dévouement ont toujours été évidents. Le sport peut être fier de ce que World Rugby a accompli au cours de sa présidence", a pour sa part assuré dans un communiqué Bill Beaumont, l'actuel président de l'instance mondiale.

"Par son leadership et sa passion pour notre sport, Bernard Lapasset a permis au rugby français de briller sur la scène nationale, européenne et mondiale", a salué le président de la LNR, René Bouscatel.

- Professionnalisation du rugby -

A la FFR, où il a succédé à l'omnipotent Albert Ferrasse (1968-1991), il a ainsi pris le virage de la professionnalisation du rugby en France avant d'imaginer le centre national des équipes de France à Marcoussis puis de décrocher la première Coupe du monde en France, en 2007.

Lapasset, fin stratège, a également oeuvré, à la réintégration du rugby à VII dans le programme olympique.

Elu président de l'IRB en 2007, réélu de justesse en 2011, il avait axé sa politique sur la mondialisation du rugby, en ouvrant l'instance vers les pays émergents, avec l'attribution du Mondial-2019 au Japon et l'intégration de l'Argentine au Tri-Nations, aujourd'hui nommé Rugby Championship, de l'hémisphère Sud.

Après deux mandats, il laisse son fauteuil à la Fédération internationale et se consacre pleinement à la candidature française aux Jeux olympiques. Et gagne ce combat, une fois de plus, avant de devenir président d'honneur du comité d'organisation.

Personnalité incontournable du sport français, l'imposant Lapasset, du haut de son 1,91 m, avait su se mettre dans l'ombre, plaçant les athlètes au coeur du dossier de candidature de Paris-2024.

Dans le couple qu'il a rapidement formé avec Tony Estanguet, c'est d'ailleurs le triple champion olympique qui a occupé le devant de la scène.

- "Héritage" -

"Le fondateur de Paris-2024 s'est éteint hier. Bernard Lapasset était un dirigeant sportif hors norme. Epicurien, altruiste et bienveillant, je mesure la chance que j'ai eue de grandir à ses côtés. Sa disparition est une perte immense", a d'ailleurs tweeté Estanguet.

Installé à Louit, village de 200 habitants des Hautes-Pyrénées où il avait réhabilité la maison familiale, Lapasset avait été le premier adjoint du maire André Trinc pendant deux mandats et demi.

"Louit, c'était tout pour lui. Quand il était en fonction à Paris, il descendait dès qu'il le pouvait. Il voulait toujours savoir ce qu'il se passait et parlait de Louit aux personnes qu'il pouvait rencontrer", a raconté André Trinc à l'AFP.

"Il tenait à être présent à toutes les réunions du conseil municipal. Quand il descendait à Louit, on n'aurait jamais pu imaginer les hautes fonctions qu'il avait pu avoir. Il était en tee-shirt, très affable avec tout le monde, très simple", a ajouté l'édile.

Bernard Laporte, ex-président de la FFR et sélectionneur du XV de France sous la présidence de Lapasset, a lui rendu hommage à un "grand homme pour le rugby", dont "l'héritage sera éternel".