Bevo accroche Volendam, qui laisse la tête du classement à Aalsmeer

Au terme de la 4e journée de la phase classique, Aalsmeer compte le maximum de points, 8, devant Volendam qui en a un de mois. Visé et Eupen partagent la 3e place avec 6 points devant le quatuor formé par Bocholt, Pelt, Hubo et Hurry Up avec 4 points. Bevo est 9e avec 3 points, Houten 10e avec 2 unités au compteur tandis que les Lions et Sasja partagent la lanterne rouge, sans le moindre point à leur actif.

Outre l'affrontement entre les deux derniers classés, la prochaine journée de championnat proposera un intéressant Hubo-Volendam toute comme l'opposition entre Eupen et Bocholt.