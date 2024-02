Casse, vainqueur à Paris : "Super heureux d'avoir fini le tournoi par un beau mouvement"

"Ce fut une journée éprouvante", a confié le numéro 1 mondial contraint à quatre prolongations en cinq combats. "Il n'a pas été évident d'entrer dans ma routine, de trouver mon rythme, mais je suis super heureux d'avoir pu finir le tournoi par un beau mouvement devant un tel public. C'est une belle sensation. Cette année, le plateau était incroyablement relevé. Il n'y avait que des judokas du top mondial. Et je suis ravi d'être sorti vainqueur. Paris est la ville hôte des Jeux Olympiques. C'est une année olympique. Cela fait donc du bien de gagner ici. En outre, il y avait beaucoup de Belges dans les tribunes. Je n'avais encore jamais affronté Tckaev en compétition, mais nous avions déjà combattu à l'entraînement. C'est un top judoka. Ce n'était pas le plan de gagner de cette manière. La prise était particulière, car j'essaie d'être à l'intérieur d'habitude. C'est une réaction instinctive de judoka qui m'a permis de conclure. J'en suis très heureux. Je ne suis pas complètement satisfait de ce combat, mais c'est bien de l'avoir eu, car cela va me donner de précieuses indications pour la suite. Mon tibia est un peu gonflé et mon visage un peu abîmé également, mais ce n'est pas grave. Je sais qu'à Paris, c'est toujours dur".

Éliminé au troisième tour l'an dernier, Matthias Casse remporte sa deuxième victoire à Paris, après 2020, la cinquième de sa carrière en Grand Chelem après à Abou Dhabi (2021), Tel-Aviv (2022) et Antalya (2023).