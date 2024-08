Charlotte Englebert a marqué sur une combinaison: "Ça fait plaisir dans un tel match"

Dangereuse à plusieurs reprises avant d'inscrire le second but belge, Charlotte Englebert a scellé l'issue du match entre la Belgique et l'Espagne (2-0) en marquant à la suite d'une combinaison sur penalty corner. "Cette phase attend depuis longtemps, je suis vraiment contente de l'avoir mise au fond", a expliqué Englebert après la qualification des Panthers pour les demi-finales du tournoi de hockey féminin des Jeux Olympiques de Paris.

"On a encore une bonne série de phases qu'on peut exécuter contre la Chine. On a de bonnes armes sur pc et j'espère qu'elles nous permettront de faire la différence dans les matchs importants", a ajouté 'Lotte' en préfaçant la demi face aux Chinoises, prévue mercredi (19h).

"On a déjà joué contre elles en début de tournoi et c'était compliqué. Depuis lors, elles ont encore progressé et elles ont d'ailleurs fait un très bon match contre l'Australie en quarts (victoire 3-2, ndlr). Il ne faudra absolument pas les sous-estimer et analyser les détails sur lesquels ont pourra leur faire mal. Ce match est loin d'être joué d'avance", a prévenu celle qui a inscrit son 3e but du tournoi.