Christian Iguacel sur la blessure de Doom : "Espérons qu'il sera rétabli pour la finale"

Doom a abandonné lors de sa demi-finale du 400 mètres mardi soir en raison d'une crampe à l'adducteur. "Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis, mais j'ai envoyé un message", a expliqué Iguacel mercredi. "Je sais qu'une imagerie (un scanner, ndlr) a été programmée pour lui aujourd'hui, mais je n'en connais pas le résultat. J'espère que ce sera positif et qu'il sera rétabli pour la finale". Quoi qu'il en soit, le plan a toujours été d'épargner Doom, qui concluait déjà le relais mixte, pour les séries.

Iguacel, 28 ans, a déjà remporté l'or avec les Tornados cette année aux Championnats du monde en salle de Glasgow et aux Championnats d'Europe de Rome (où il n'a couru que les séries). Le rôle qu'il jouera à Paris dépend de l'entraîneur Jacques Borlée. "Je suis déjà prêt. Nous sommes ici sur la plus grande scène et, en tant qu'athlète, vous devez également montrer la meilleure forme possible", a-t-il expliqué. "Jacques décidera du rôle que je peux jouer. De toute façon, la forme de tous les membres de l'équipe est très bonne. L'équipe que Jaques mettra en place sera de toute façon la plus forte. Nous devons essayer d'obtenir le meilleur résultat."