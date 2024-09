Colsaerts commence à la 58e place aux European Masters, Besard se classe 137e

Auteur d'une carte de 69, le Bruxellois de 41 ans a fait une excellente entame avec un birdie sur le deuxième trou et un eagle sur le septième trou. Il s'est également offert des birdies aux trous 10 et 14. Cependant, il a signé un double bogey et deux bogeys aux trous 12, 15 et 18.

Avec un tour en 69 coups, un sous le par, Colsaerts est à six coups des leaders, l'Espagnol Alfredo Garcia Heredia et l'Anglais Alex Fitzpatrick, frère du golfeur de haut niveau Matthew Fitzpatrick, qui partagent la tête avec un score de 7 sous le par.