Coupe du monde de hockey - Red Lions face aux Blacks Sticks, choc inattendu pour une place en demies

(Belga) La Belgique va défier la Nouvelle-Zélande ce mardi à Bhubaneswar, sur le coup de 14h30 belges, pour une place dans le dernier carré de la Coupe du monde de hockey. Les Red Lions, champions du monde, devront déjouer le piège kiwi qui se présente à eux pour continuer à croire à une incroyable seconde couronne mondiale.

Après des victoires contre la Corée (5-0) et le Japon (7-1) ainsi qu'un partage face à l'Allemagne (2-2), les Belges ont remporté le groupe B, s'évitant un dangereux passage en cross-overs. Alors que tout le monde, y compris dans le camp belge, s'attendait à devoir relever le périlleux défi de croiser la route de l'Inde dans son Kalinga Stadium chauffé à blanc, le pays hôte n'a pas survécu au jusqu'au-boutisme des 'Blacks Sticks', vainqueurs aux shoot-outs (3-3, 5-5 s-o) dimanche soir. Si Michel van den Heuvel pourra compter sur Arthur Van Doren, dont le temps de jeu a été adapté pendant la phase de groupes en raison d'une gêne au dos, il devrait en être autrement pour Alexander Hendrickx. Meilleur sleeper du monde, l'Anversois a été percuté par le premier sorteur japonais vendredi et est très incertain. En cas de changement définitif au sein du groupe belge, Maxime Van Oost, défenseur comme l'Anversois, entrerait logiquement en ligne de compe. Belges et Néo-Zélandais ne se sont plus affrontés dans un match officiel depuis février 2020, la faute à la pandémie de Covid et les restrictions de voyage imposées aux 'Black Sticks'. Les Red Lions restent sur cinq matchs sans défaite face aux Océaniens. En cas de qualification, les Belges affronteront vendredi (14h30 belges) le vainqueur du duel entre les Pays-Bas et la Corée du Sud, tombeuse à la surprise général de l'Argentine lundi au bout d'un match riche en rebondissements (5-5, 3-2 s-o). (Belga)