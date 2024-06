De Smet, Crestan et Sisk éliminés en séries du 800m

Tibo De Smet, Eliott Crestan et Pieter Sisk n'ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du 800m des Championnats d'Europe d'athlétisme, vendredi, à Rome. Tous les trois ont été éliminés en séries.

Crestan, 25 ans, s'est classé quatrième de la série suivante en 1:46.48, à seulement 2 centièmes du Suédois Andreas Kramer et de la qualification directe. Il dispose d'un record personnel de 1:44.24 depuis septembre 2022.

Sisk, 24 ans, a fini huitième et dernier de la quatrième série en 1:45.87. Son record personnel est fixé à 1:44.46 depuis le 25 mai dernier.

Les trois premiers de chacune des quatre séries et les quatre chronos restants les plus rapides passent en demi-finales, programmées samedi à 19h50. Les quatre repêchés au temps figuraient tous dans la dernière série, celle de Sisk. Le Croate Marino Bloudek (4:45.07), le Croate Mohamed Attaoui (1:45.09), le Néerlandais Ryan Clarke (1:45.25) et le Britannique Thomas Randolph (1:45.58) passent donc au tour suivant.

Le Français Paul Anselmini (1:44.73) a réalisé le meilleur chrono de l'ensemble des 32 engagés. Sisk finit avec le 10e temps total, Crestan le 22e et De Smet le 24e.