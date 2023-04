Débuts difficiles pour Emma Plasschaert, 33e en ILCA 6

Plasschaert a terminé 29e et 10e des deux régates du jour. Avec 39 points, elle pointe en 33e position au classement. La Néerlandaise Marit Bouwmeester est en tête avec 4 points, juste devant l'Américaine Charlotte Rose (5) et la Polonaise Wiktoria Golebiowska (6). Eline Verstraelen est 45e avec 47 points.

Dans ces deux catégories, dix régates sont au programme avant la course aux médailles.

En 49er, Yannick Lefebvre et Jan Heuninck ont pris un bon départ, se classant 2es et 6es pour finir la journée en 5e position avec 8 points. Les Français Kévin Fischer et Yann Jauvin ont remporté les deux courses et dominent le classement avec 2 points.

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts occupent également la 5e position, en 49er FX, avec 11 points grâce à une 3e et une 8e place. Les Néo-Zélandaises Jo Aleh et Molly Meech (6 points) sont en tête.