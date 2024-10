Des courses pour tous dans les parcs: le phénomène Parkrun fête ses 20 ans

Ce qui avait commencé comme un petit rassemblement est devenu "un puissant mouvement pour promouvoir la santé, le bien-être, le bonheur et le fait d'être ensemble", résume Paul Sinton-Hewitt.

Quand Paul Sinton-Hewitt a créé Parkrun, ils étaient treize à courir dans un parc de Londres. Vingt ans plus tard, des millions de personnes ont participé à ces courses à pied de 5 kilomètres, dans plus de 2.500 lieux dans le monde.

Quelques minutes avant le rendez-vous, les coureurs arrivent, seuls ou en groupe, se rencontrent ou retrouvent des connaissances. Après la course, ils sont tous invités à aller prendre un café.

A Hampstead Heath, un parc du nord de Londres, environ 400 personnes participent à la course chaque semaine.

Le 5 octobre, coureurs, marcheurs et bénévoles se réunissent pour fêter le vingtième anniversaire de Parkrun. Pas besoin de préciser où et quand: le rendez-vous est toujours le même, qu'il pleuve ou qu'il vente. Le samedi matin, à 9H00, dans un des 2.500 lieux dans 23 pays qui accueillent ces courses.

"Si on m'avait dit il y a 20 ans que Parkrun allait devenir un tel phénomène, j'aurais certainement passé mon chemin, en disant que c'était trop pour moi!", plaisante-t-il.

"C'est le meilleur moyen de commencer le week-end", se réjouit Olivia Unwin. Cette écrivaine de 26 ans a participé pour la première fois l'an dernier mais a depuis fait 48 courses. "Je ne cours pas vite, mais ce n'est pas un problème. J'ai rencontré de nouveaux amis. Je ne regrette jamais de m'être levée".

Martin Boyle vient avec ses deux fils adolescents. "C'est un truc de famille, un mélange de fun et de compétition. Ca leur fait du bien et ils voient qu'ils progressent".

Certains portent un tee-shirt bleu avec l'inscription "500". Le graal décroché par ceux qui ont participé à plus de 500 Parkruns. C'est le cas de Len Voralia, un homme de 82 ans, qui en est à sa 612ème course. "Je vais moins vite, je fais plus d'effort", raconte-t-il. Mais son objectif est de continuer, chaque samedi, au moins jusqu'à ses 90 ans.