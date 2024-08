Elise Ramette et Maxuella Lisowa, une chambrée décisive

Avec respectivement 16 et 12 unités au compteur, Elise Ramette et Maxuella Lisowa auront été les facteurs déterminants de la qualification belge pour les quarts de finale du tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques de Paris. Les deux joueuses, qui partagent la même chambre, se sont montrées décisives lors de la victoire contre le Japon (58-85), dimanche à Lille.

"Tout le monde a apporté quelque chose dans ce match mais Elise, avec qui je partage ma chambre, a fait une prestation en or. Elle me rend la joueuse la plus fière au monde", a souri Maxuella Lisowa, interrogée dans les travées du stade.

Pourtant, l'ailière a très mal dormi. "Je viens d'une nuit blanche, j'ai cauchemardé. J'étais réveillée en pleine nuit et Elise m'a vu pleurer", a-t-elle encore raconté. "Mais ça a fonctionné finalement, faudrait peut-être recommencer", a encore rigolé Lisowa.