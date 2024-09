Elise Vanderelst "n'y croyait pas" quand le speaker a annoncé son record de Belgique

"Après la décompression des Jeux, je n'avais pas trop une idée précise de mon état de forme. Je n'avais plus couru en compétition, mais je m'étais testé sur 1.000m et ce n'était pas si mal, même sous la pluie. J'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir une course rapide, mais pas trop rapide non plus. L'année dernière, j'avais abandonné très tôt, mais ici, c'est allé un peu plus lentement et c'était idéal pour moi. Même si, pour être franche, je ne pensais pas être encore en bonne position pour un record de Belgique. Au kilomètre, j'ai vu le chrono et j'ai pensé que ça allait être difficile. J'ai attendu que le résultat officiel apparaisse sur les écrans pour être sûre que j'avais bien battu le record de Belgique."

Bien qu'elle ait réussi le minimum pour les championnats du monde à Tokyo en septembre prochain sur 1.500m, Elise Vanderelst pense à changer de distance. "Le 1.500m dans les grands championnats, c'est une course toujours tactique. Je pense que je vais passer sur des distances plus longue. J'ai dans l'idée de faire le 3.000m à l'Euro en salle et si cela se passe bien, je peux essayer de passer sur le 5.000m l'été prochain".