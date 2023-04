Emma Meesseman en quête d'un 5e trophée en Euroligue, un record pour une joueuse belge

A 29 ans, Emma Meesseman a tout connu dans sa carrière et trône au sommet du basket européen et mondial. L'intérieure flandrienne, native de Ypres, peut ajouter dimanche un 5e trophée en Euroligue à son palmarès. Pour quatre à Ann Wauters.

La capitaine des Belgian Cats a été couronnée en 2016, 2018 (où elle fut élue MVP, meilleure joueuse), 2019 et 2021, toujours avec Ekaterinbourg. Son équipe turque de Fenerbahce, qu'elle a rejoint cette saison après son passage dans le club russe, exclu des compétitions européennes depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, fait figure de grandissime favorite ayant récupéré quelques joueuses d'"Ekat", dont Breanna Stewart et Courtney Vandersloot, deux des meilleures meneuses au monde.

"Notre premier objectif était d'atteindre le Final Four, nous y sommes. Maintenant, j'espère remplir le second", a expliqué Emma Meesseman à la FIBA, fidèle à son habitude d'aborder les choses dans l'ordre sans sauter une étape et "ravie d'avoir un si grand rôle au sein de sa nouvelle formation."