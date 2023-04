Emma Meesseman pour la seconde fois joueuse du mois

L'intérieure flandrienne, 29 ans, a été plébiscitée pour le mois de mars avec à son actif 16 points, 6,3 rebonds et 4 assists de moyenne par match à son compteur. De bon augure avec le Final Four de l'Euroligue qui voit son équipe Fenerbahce affronter les Italiennes de Schio (et Kim Mestdagh) en demi-finales le 14 avril à Prague.

L'autre demi-finale oppose d'autres Turques, celle de Mersin, aux Tchèques de l'USK Prague.